Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июля: В очереди 205 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 8 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, всего за минувшие сутки через контрольные пункты последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» – 7410 человек и 920 транспортных средств;
- «Марьинка» – 8905 человек и 1780 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 8290 человек и 1620 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3430 человек и 1070 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 8540 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорск» – 25/20;
- «Марьинка» – 10/50;
- «Новотроицкое» – 30/40;
- «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «8:56. На Каргиле в Донецк машин 50 и растет».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Александр: «Очередь в Мариуполь на Еленовке».
О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.
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