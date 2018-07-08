Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июля: В очереди 205 автомобилей. Новости

Сегодня утром, 8 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, всего за минувшие сутки через контрольные пункты последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 7410 человек и 920 транспортных средств;

«Марьинка» – 8905 человек и 1780 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8290 человек и 1620 транспортных средств;

«Гнутово» – 3430 человек и 1070 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8540 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 25/20;

«Марьинка» – 10/50;

«Новотроицкое» – 30/40;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:56. На Каргиле в Донецк машин 50 и растет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «Очередь в Мариуполь на Еленовке».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.