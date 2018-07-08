Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июля: В очереди 205 автомобилей. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июля: В очереди 205 автомобилей

ДН

08.07.18 09:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 8 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, всего за минувшие сутки через контрольные пункты последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

  • «Майорск» – 7410 человек и 920 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 8905 человек и 1780 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 8290 человек и 1620 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3430 человек и 1070 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 8540 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорск» – 25/20; 
  • «Марьинка» – 10/50; 
  • «Новотроицкое» – 30/40; 
  • «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Марьинка»:

  • Администратор: «8:56. На Каргиле в Донецк машин 50 и растет».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Александр: «Очередь в Мариуполь на Еленовке».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

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