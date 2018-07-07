В Белом доме подтвердили: на переговорах Трампа с Путиным речь пойдет и об Украине. Новости

Ожидается, что во время переговоров Трампа с Путиным, которые должны состояться на следующей неделе, внимание будет уделено контролю за вооружением, вопросам Украины, Сирии и вмешательству России к выборам, сообщил чиновник администрации США в общении с журналистами, сообщает Politico.

Президент Дональд Трамп проведет встречу один на один с президентом России Путиным, подтвердил чиновник администрации США.

«Президент определил, что сейчас – подходящее время для непосредственного общения», – подчеркнул чиновник администрации США.

Встреча в формате один на один в Хельсинки будет предшествовать расширенной двусторонней встрече и рабочему обеду. На последних двух событиях будут присутствовать высокопоставленные представители США и России. Об этом журналистам сообщил посол России в США Джон Гантсман.

Это станет первой отдельной встречей между двумя президентами, которые ранее разговаривали по телефону и коротко встречались во время собраний мировых лидеров.

Во время общения с журналистами, чиновник Белого дома отметил, что не стоит ожидать заключения конкретных соглашений во время саммита. Он подчеркнул, что основным достижением саммита станет собственно его проведение.

«Тот факт, что мы этот саммит на таком уровне проводим – уже является результатом. Я не исключаю, что будут какие-то конкретные договоренности по результатам саммита. Нужно обсудить много вопросов», – добавил он.

В то же время, ряд бывших чиновников администрации Обамы критикуют планы проведения саммита.

Трампу не стоит встречаться с Путиным в формате один на один, считает Том Донилон, бывший советник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы.

«Этот саммит не должен происходить. Путин чуть ли не демонстративно ничего не делает, чтобы заслужить такую ​​встречу. И никаких предпосылок нет. Нужно установить четкие цели, проконсультироваться с союзниками, если есть желание удержать союз даже после этой встречи, нужно иметь четкое понимание того, с кем вы имеете дело и настоящее понимание истории отношений», – отметил Донилон.

«Путин точно знает свою позицию по каждому вопросу и ни при каких условиях не надо советовать президенту Трампу проводить встречу действительно в формате один на один», – добавил он.

Дэниел Фрид, бывший дипломат высокого ранга, отмечает, что если на саммите НАТО атмосфера будет напряженной, подобной как на встрече Группы Семи в Канаде в прошлом месяце, то президент может прибыть в Финляндию еще более склонным к компромиссам с Путиным.

«Худшим сценарием будет, если под влиянием Путина, он сделает шаги, которые повредят западному альянсу, или плохо отзовется на американских ценностях. Не думаю, что это произойдет, но это один из возможных вариантов развития событий», – отметил Фрид.

«Химия личности между лидерами может несколько помочь, но не компенсирует несовместимость стратегических интересов; другая точка зрения может привести к большим проблемам», – отметил он.