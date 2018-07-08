Волкер обвинил Россию в провокации конфликта на Донбассе. Новости

Россия спровоцировала конфликт на Донбассе. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по украинским вопросам Курт Волкер заявил в интервью немецкому телеканалу OstWest, передает «ЛИГА».

«Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины – осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух «народных республик", их финансированием и поддержкой», – отметил Волкер.

По его словам, Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину.

«Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это заставляет Украину дрейфовать еще дальше от большой российской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества (связанного с Россией, – прим.)», – подчеркнул Волкер.

Он считает, что вместо этого вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической обращенной на Запад Украины. «Они более едины и злы на Россию и, как никогда, скептично настроены к России. Так что положить конец этому конфликту – это было бы в интересах России. Они же хотят лучших отношений с Украиной», – уточнил Волкер.

По его словам, Россия настойчиво повторяла две вещи в ходе переговоров: одна из них – это поддержка минских соглашений, в которых отмечается очень четко, что эта территория является частью Украины и будет восстановлена в этом качестве.

«А второе – это то, что они обеспокоены судьбой русскоговорящих людей в Украине. Так как раз эти люди более всего страдают от этого конфликта. По всей Украине есть русскоговорящие люди – в Харькове, в Одессе, в Киеве. И нигде нет вопросов относительно дискриминации, давления, они ведут нормальную жизнь. Люди страдают только в тех регионах, в которых Россия создала этот конфликт. И во имя спасения этих людей мы хотим, чтобы это закончилось», – отметил Волкер.

Он добавил, что администрация президента США демонстрировала последовательный подход в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Напомним, Волкер дал пессимистичный прогноз на встречу Трампа с Путиным по миротворцам на Донбассе.

Ранее сообщалось, что аналитический центр Heritage Foundation, который называют близким к Администрации президента США, подготовил специальную памятку о позиции Америки в отношении НАТО, Украины и России.

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