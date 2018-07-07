В Макеевке столкнулись несколько автомобилей. Новости

Сегодня, 7 июля, во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в районе шахты Батова произошло ДТП: столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На месте столкновения находятся машины «Скорой помощи» и «полиции».

Сообщается, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Оля: «Проезжали мимо, еще не было скорой. Машина обняла столб, водителя не было видно, а женщина-пассажир лежала головой на торпедео»;

Оксана: «Ехала на Западную, из Тойоты пытались достать кого то. Хоть живы? Назад ехала, скорой уже не было. Очень надеюсь , что все живы»;

Ольга: «Мама работает в ГБ № 1, много пострадавших»;

Андрей: «Жалко людей! В чью -то семью пришла беда! Когда научитесь ездить по правилам!!!???? Такие аварии не на пустом месте! Скорость, самоуверенность! Пора запомнить, что на дороге все одинаковые! Все под Богом ходим».

На данный момент «ГАИ ДНР» об аварии не сообщает.