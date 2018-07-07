Украинские военные прекрасно знают, кто обстреливает наши земли, – Порошенко. Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отличие от некоторых политиков, украинские военные на передовой хорошо знают, кто ежедневно обстреливает украинские земли. Так он на своей странице в Facebook прокомментировал фото солдата Николая Пилькевича из 30 отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады с новорожденным ребенком на руках.

«Наши ребята на передовой, в отличие от некоторых политиков, прекрасно знают, кто начал войну, кто ежедневно ведет обстрелы нашей земли, кто уже мечтает о своих танковых колоннах в Нежине, Житомире и Львове», – написал Порошенко.

Президент отметил, что пока украинские военные выполняют свой долг – украинцы могут быть спокойны. «Пока в Украине будут такие казаки – будет и Украина», – добавил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов.