Наблюдателей ОБСЕ не пускают к неконтролируемому участку границы. Новости

Вооруженные представители незаконных формирований «Л-ДНР» не разрешают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводить наблюдение у неподконтрольного украинскому правительству участка украино-российской границы. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, когда патруль СММ находился в пункте пропуска на границе возле Изварино, член вооруженных формирований сказал, чтобы наблюдатели покинули данный район.

Когда патруль СММ находился в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки, член вооруженных формирований сказал, чтобы наблюдатели покинули данный район.

Пять вооруженных членов вооруженных формирований на блокпосте к северо-западу от приграничного поселка Седово (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя) отказали наблюдателям в доступе к этому населенному пункту и заявили, что необходимо было заранее получить разрешение от руководителей вооруженных формирований.

Кроме того, в двух случаях вооруженный член вооруженных формирований на блокпосте возле Горловки требовал провести осмотр багажников автомобилей СММ. В обоих случаях наблюдатели отказались выполнить это требование и им не разрешили проехать через блокпост. В одном случае патруль Миссии видел, как через блокпост без какого-либо осмотра проехал мини-фургон с логотипом международной организации.