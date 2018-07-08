Сводка из зоны ООС за 7 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные незаконные формирования 13 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. За прошедшие и текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Айдар и Крымское НВФ продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие.

На светлодарском направлении противник открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское.

На донецком направлении прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил.

На мариупольском направлении произошло 6 раз обстрелов. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник обстреливал позиции в районе населенных пунктов Широкино, Водяное и Пищевик.

В течение текущих суток НВФ дважды нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на мариупольском направлении. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного и Широкино.

Представители «ЛНР» и «ДНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.