Под Новоазовском сгорело 120 га пшеницы. Новости

В Новоазовском районе у временно неподконтрольного украинскому правительству села Набережное загорелись поля, засеянные пшеницей. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает «МС ДНР».

Утверждается, что причиной пожара стало попадание снаряда.

Возгорание произошло 7 июля в 14:45. «Новоазовский район, возле с. Набережное, ГП «Заря-Агро», поля сельскохозяйственного назначения: 125 га и 195 га засеянные пшеницей – пожар», – говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожено 120 га пшеницы на корню.