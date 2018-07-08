Кабмин снова испытывает пенсионеров-переселенцев, – правозащитники. Новости

Все действия по прекращению пенсионных выплат переселенцам и жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса на основании постановлений Кабинета министров Украины (КМУ) и неуплата задолженности по пенсии является грубым нарушением Европейских договоров (с обязательностью которых согласилась Верховная Рада Украины), Конституции Украины и Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа.

Так, 25.04.2018 года КМУ принял постановление №335 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 №365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам"». Новое постановление вносит некоторые изменения в ряд пунктов постановления №365, регламентирующее порядок назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и осуществления контроля за проведением этих выплат. Изменения отмечают, что пенсионные выплаты, прекращенные в связи с решением комиссии по назначению социальных выплат, будут восстанавливаться только по заявлению пенсионера исключительно с месяца обращения. То есть, пенсионер получит пенсию только с момента обращения с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), а долг, который остался на момент обращения, уплачен будет только на основании отдельного порядка, определенного КМУ. В настоящее время указанный в постановлении №335 отдельный порядок КМУ не разработан. Эти изменения касаются не только пенсионеров, имеющих статус ВПЛ, но и пенсионеров, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории.

«Вот, например, пенсионера, который является ВПЛ, имеет справку ВПЛ и получает пенсионные выплаты в районном управлении ПФУ из-за списков СБУ, ГПСУ или из-за пересечения линии соприкосновения, лишили пенсионных выплат. Будем считать, что выплату пенсии этому лицу прекратили с 1 мая 2018 года. В июне 2018 года это лицо обратилось в управление ПФУ с заявлением о восстановлении пенсионных выплат. Представители ПФУ рассматривают указанное заявление и принимают решение о возобновлении этих выплат с июня 2018 года. Задолженность за май 2018 года пенсионеру ВПЛ оплачена не будет, до разработки КМУ особого порядка выплаты этих задолженностей», – разъясняют правозащитники.

Ст. 46 Конституции Украины регламентируется социальная защита граждан, включая право на обеспечение их в старости.

Основания прекращения пенсионных выплат определены в ст. 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Перечень, указанный в указанной выше статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. То есть ПФУ имеет право прекратить выплату пенсии любому лицу только на основании и условиях Закона.

Постановления КМУ относятся к подзаконным актам. «Подзаконный нормативно-правовой акт» – это нормативный акт, изданный на основе закона, в соответствии с законом и направлен на его выполнение путем конкретизации законодательных предписаний. Это означает, что постановления КМУ, в том числе и постановления о пенсиях ВПЛ, должны конкретизировать Законы. Постановления КМУ никоим образом не могут сужать права лиц. Это указано в ст. 92 Конституции Украины «Исключительно законами Украины определяются: основы социальной защиты, формы и виды пенсионного обеспечения ...». «Поэтому из этого следует, что любые прекращения пенсионных выплат на основании постановления КМУ являются незаконными и фактически такими, что нарушает права человека», – отмечают правозащитники.

Кроме того, по информации правозащитников, ситуация с прекращением выплат пенсии ВПЛ осложняется тем, что администрация Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и Министерство финансов Украины имеют право доступа к базе данных интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системы относительно контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу (система «Аркан»). Право доступа администрации УТСЗН доступа к системе «Аркан» регламентировано постановлением КМУ от 17 июня 2009 года №600 с последними изменениями. «Это значит, что УТСЗН может отследить любое перемещение ВПЛ через линию разграничения или государственную границу и на основании этого прекратить выплаты», – разъяснили в ХПГ.

Отдельно правозащитники отмечают, что 3 мая 2018 года Верховным судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда по образцовой делу № 802/402/18 вынесено решение, которым признаны действия управления ПФУ о прекращении пенсии незаконными. «Этим решением судей, опираясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, предоставлено юридическую позицию, что пенсия лица является его частной собственностью и прекращение ее не в способ, предусмотренный Законом, является вмешательством в право человека на собственность (п. 87)», – подытожили правозащитники.

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