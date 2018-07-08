Решение суда о проверках переселенцев: Какие пункты отменены. Новости

В Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, какие пункты нормативных актов Кабинета министров Украины (КМУ) были отменены постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 июля 2018 года, обязывающие внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проходить проверки.
«04 июля 2018 года без преуменьшения стоит переименовать в День справедливости. Практически два года судебных разбирательств, но результат того стоит», – отмечают правозащитники.
Своим постановлением Киевский апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений в деле об обжаловании отдельных пунктов постановления КМУ от 8 июня 2016 года №365 и постановления КМУ от 5 ноября 2014 года №637.
26 июня 2017 года Окружной административный суд города Киева своим постановлением удовлетворил иск и отменил нормативные акты КМУ, обязывающие ВПЛ проходить проверки, а именно: п.п. 7, 8, 9, 13 Порядка назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 8 июня 2016 года №365 и абз. 10 п. 1 постановления КМУ Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам от 5 ноября 2014 года №637.
Отменены следующие пункты:
- Для назначения (восстановления) социальных выплат структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по собственной инициативе или по обращению органов, осуществляющих социальные выплаты, в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления внутренне перемещенного лица или со дня поступления обращения от органов, осуществляющих социальные выплаты, проводит проверку достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица (п. 7).
- По результатам проведения проверки структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи по форме, установленной Минсоцполитики, который подписывается всеми совершеннолетними внутренне перемещенными лицами и в определенных законодательством случаях – их законными представителями, а также представителями структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения (п. 8).
- Во время обследования материально-бытовых условий семьи представитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения информирует внутренне перемещенных лиц об их обязанности в десятидневный срок письменно сообщать об изменении фактического места жительства/пребывания структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по новому фактическому месту проживания/пребывания, а также о последствиях невыполнения этой обязанности (п. 9).
- Комиссия, кроме оснований отказа в назначении (возобновлении) социальной выплаты, предусмотренные законодательством, может отказать заявителю в назначении (возобновлении) такой выплаты в случае его отсутствия по фактическому месту жительства/пребывания, указанным в заявлении о назначении (восстановлении) социальной выплаты (п. 13).
- Возобновление или прекращения социальных выплат осуществляется публичным акционерным обществом «Государственный сберегательный банк Украины» на основании решения комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, образованной районными, районными в гг. Киеве и Севастополе государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов в соответствии с Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 г. N 365 (абз. 8 п. 1 Постановления № 637). На время рассмотрения дела данный пункт изложен в редакции абз. 10 п. 1 Постановления № 637.
Общественники отмечают, что решения в Едином государственном реестре судебных решений пока нет.
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