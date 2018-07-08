Решение суда о проверках переселенцев: Какие пункты отменены. Новости

В Общественной организации «Донбасс-SOS» разъяснили, какие пункты нормативных актов Кабинета министров Украины (КМУ) были отменены постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 июля 2018 года, обязывающие внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) проходить проверки.

«04 июля 2018 года без преуменьшения стоит переименовать в День справедливости. Практически два года судебных разбирательств, но результат того стоит», – отмечают правозащитники.

Своим постановлением Киевский апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений в деле об обжаловании отдельных пунктов постановления КМУ от 8 июня 2016 года №365 и постановления КМУ от 5 ноября 2014 года №637.

26 июня 2017 года Окружной административный суд города Киева своим постановлением удовлетворил иск и отменил нормативные акты КМУ, обязывающие ВПЛ проходить проверки, а именно: п.п. 7, 8, 9, 13 Порядка назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением КМУ от 8 июня 2016 года №365 и абз. 10 п. 1 постановления КМУ Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам от 5 ноября 2014 года №637.

Отменены следующие пункты:

Для назначения (восстановления) социальных выплат структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по собственной инициативе или по обращению органов, осуществляющих социальные выплаты, в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления внутренне перемещенного лица или со дня поступления обращения от органов, осуществляющих социальные выплаты, проводит проверку достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица (п. 7).

По результатам проведения проверки структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи по форме, установленной Минсоцполитики, который подписывается всеми совершеннолетними внутренне перемещенными лицами и в определенных законодательством случаях – их законными представителями, а также представителями структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения (п. 8).

Во время обследования материально-бытовых условий семьи представитель структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения информирует внутренне перемещенных лиц об их обязанности в десятидневный срок письменно сообщать об изменении фактического места жительства/пребывания структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по новому фактическому месту проживания/пребывания, а также о последствиях невыполнения этой обязанности (п. 9).

Комиссия, кроме оснований отказа в назначении (возобновлении) социальной выплаты, предусмотренные законодательством, может отказать заявителю в назначении (возобновлении) такой выплаты в случае его отсутствия по фактическому месту жительства/пребывания, указанным в заявлении о назначении (восстановлении) социальной выплаты (п. 13).

Возобновление или прекращения социальных выплат осуществляется публичным акционерным обществом «Государственный сберегательный банк Украины» на основании решения комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, образованной районными, районными в гг. Киеве и Севастополе государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) советов в соответствии с Порядком осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 г. N 365 (абз. 8 п. 1 Постановления № 637). На время рассмотрения дела данный пункт изложен в редакции абз. 10 п. 1 Постановления № 637.

Общественники отмечают, что решения в Едином государственном реестре судебных решений пока нет.

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