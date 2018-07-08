От мечты к рентабельному бизнесу: Переселенка выращивает клубнику на новом месте. Новости

Переселенка Татьяна Шилова (на фото) на новом месте решила воплотить мечту – иметь собственную теплицу по выращиванию клубники.

Летом 2014 года Татьяне вместе с мужем и шестью детьми пришлось покинуть родную Донецкую область. «Рядом с нашим домом, буквально 5-6 домов от нас, организовали блокпост. Т.к. там были военные люди и недалеко уже были слышны выстрелы, я посчитала, что это очень опасно, тем более что у меня разновозрастные дети. Один сын работал шахтером, другой учился в техникуме, третий – в школе. Я просто бы не выдержала за всех переживать», – поделилась женщина.

О самом переезде Татьяна вспоминает со слезами на глазах. Сначала семья поселилась в Новосанжарском районе Полтавской области. Но муж Татьяны имеет инвалидность II группы и там он не мог получать медицинскую помощь. Поэтому семья нашла жилье в Пирятинском районе. Сейчас семья переселенцев проживает в селе Высокое. У семьи есть кот, собака и козы.

«У меня всегда была мечта иметь клубнику. Чтобы она плодоносила. Очень я люблю клубнику. Я в интернете очень много находила роликов как начать бизнес, просматривала программы, как это все устроить. Теплицу, а не открытый грунт, выбрала потому, чтобы выращивать клубнику круглый год. Я рассчитала, что это будет рентабельно – это раз. Во-вторых, это возможно на небольшой площади. У меня здесь где-то сотка. И если здесь сделать, как я планирую, стеллажи, и сажать клубнику в несколько ярусов, то можно с этой теплицы получать около тонны клубники», – сказала Татьяна Шилова.

Эта мечта стала реальностью благодаря участию в проекте «Рука помощи». Женщине была предоставлена финансовая помощь на сумму 64 тыс. грн. За счет этой помощи она приобрела теплицу, котел и радиаторы для отопления теплицы, а также – рассаду клубники.

Сейчас клубника растет в грунте, вперемешку с луком, который отгоняет вредителей. В теплице пока растут огурцы и помидоры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТРК «piryatin tv»

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