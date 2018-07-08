Супрун рассказала, где и как можно получить лекарства бесплатно. Новости

В Украине граждане могут получать качественные, безопасные и эффективные лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
«Качественные, безопасные и эффективные лекарства есть. Государство их закупает за средства налогоплательщиков. Итак, вы уже за них заплатили и никто не имеет права требовать с вас деньги за эти лекарства! Кроме того, действуют государственные программы, которые помогают получать гражданам лекарства доступнее. Узнайте, где и какие лекарства можно получать бесплатно или с небольшой доплатой», – написала она.
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ
- Около 500 различных препаратов и 700 медицинских изделий. По словам Супрун, согласно диагноза и назначений врача вы можете получать их бесплатно. За средства госбюджета их закупают международные организации для Украины и потом эти препараты и изделия развозятся в больницы в разные области Украины. Это стенты, онкопрепараты, лекарства против гепатита, онко реагенты, лекарства для трансплантации и препараты по многим другим программам. Узнавайте о лекарствах, которые закупает государство, и когда они будут в Украине: http://moz.gov.ua/zakupivli-likiv Приказы о распределении закупленных лекарств в регионы появляются здесь – http://moz.gov.ua/nakazi-moz
- Более тысячи препаратов от наиболее распространенных болезней. Эти лекарства можно получить, проходя лечение в стационаре. «В этом году больницы первой очереди должны закупать лекарственные средства из Национального перечня, куда вошли 427 безопасных и реально работающих действующих веществ», – отметила Супрун. Эти действующие вещества входят в более 1000 различных препаратов от наиболее распространенных болезней. Лекарства из Нацперечня закупаются каждым медицинским учреждением самостоятельно за счет государственного и местных бюджетов. За их наличие в медучреждениях непосредственно отвечает местная власть. Больше о Нацперечне – https://www.natsperelik.com.ua/
- Вакцины. Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у вашего семейного врача или педиатра. Обратите внимание, что национальный календарь вакцинации обновлен.
- Тесты, анализы и исследования в рамках гарантированного пакета первичной медицинской помощи. Кроме бесплатного обслуживания у своего семейного врача, терапевта или педиатра, вы можете сделать бесплатно быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты и некоторые анализы, как общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозу крови, общий холестерин. Больше о бесплатных услугах на первичке здесь.
В АПТЕКАХ
- Лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа. Препараты этих болезней можно получить по правительственной программе «Доступные лекарства». Рецепт на них можно взять у вашего семейного врача и получить лекарства в каждой третьей аптеке Украины – бесплатно или за небольшую доплату.
- Препараты инсулина. Рецепт на эти препараты нужно взять у эндокринолога по месту жительства. Что касается аптеки, где можно получить инсулины по рецепту, спросите в медучреждении или в областных департаментах.
«Если лекарства есть в наличии, а в больнице по каким-то причинам отказывают в их безвозмездной выдачи – напишите заявление на имя главного врача медицинского учреждения или на местное управление/департамент здравоохранения. В заявлении укажите диагноз с результатами анализов или диагностики для подтверждения и необходимый препарат», – разъяснила Супрун.
Также, по ее словам, есть замечательный ресурс, который поможет проверить наличие лекарственных препаратов, закупленных государством, в больницах вашего региона: https://eliky.in.ua/ и мобильное приложение http://likicontrol.com.ua/
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