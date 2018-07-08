Судака нет, бычок – на исходе: Есть ли в Мариуполе рыбные места (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) бывалые рыбаки помнят, как ловили в Азовском море судака, леща, сазана, чехонь и много другой рыбы. Когда-то от нее ломились прилавки на рынках. Сейчас улов стал гораздо меньше, но рыбаки остались преданы своему любимому делу.

Александр любит мариупольскую рыбу с детства. Его мать покупала ее у соседа за копейки. Со временем маленький Саша и сам начал приносить улов к семейному столу. Первый его улов был сазан весом 4-5 кг. По словам Александра, сейчас такого сазана в Мариуполе не поймать. Равно как и чехонь, карася, камбалу и чебака – так мариупольцы называют леща. Но больше всего заядлый рыбак скучает за судаком.

В том, что рыбы стало меньше и она теперь дороже, Александр винит пиленгаса. «Даже та тюлька, которая спасла в войну город, сейчас стоит дорого. Запустили пиленгаса – не спорю, кому-то нравится, большие размеры, вкусный, промысловая рыба, но она поедает икру. Она выбивает кормовые базы, она поедает морского червя», – объяснил рыбак.

Улов уже не тот, что раньше, но рыбные места в Мариуполе есть – на рынке: здесь большая и маленькая, свежая и вяленая. Для многих камбала стала деликатесом, а свежего морского судака и вовсе не найти. Продавцы говорят, цены на азовскую рыбу – адекватные, но согласны, что ее стало меньше. «От 50 до 60 грн десяток – наша малосольная вкусная азовская тараночка. Судачок всегда считался дорогой рыбой. Такой – 25-30 грн штука. Я считаю, что по нынешним временам это не так дорого. Виноваты во всем тралы, которые запустили в наше море, и они всю нашу кормовую базу разрушили, потому рыбы стало меньше. Судака нет, бычок тоже на исходе, таранки осталось мало», – говорит продавец рыбы Сергей.

Сергей говорит, цена на рыбу растет вместе с топливом. В море за ней выходят на моторных лодках, которые заправляют 95-м бензином. Плюс доставка к месту продажи.

Наталья торгует свежей рыбой. Говорит, товар с местного побережья, но не мариупольский. «База находится на Белосарайке. Здесь ничего не берем. Потому что нам надо работать только с документами. Без документов мы эту рыбу просто не довезем. Сейчас машины проверяют, конфискуют ее по дороге», – объяснила она.

В рыбоохране утверждают, количество рыбы на прилавках зависит от погоды и времени года. А в море ее численность всегда одинаковая. «В течение времени всегда популяция какого-то вида уменьшается, какого-то – увеличивается. Но в целом биомасса моря остается в одном пределе. Если увеличивается количество хищника, то уменьшаются другие виды. И наоборот. Основные промысловые виду у нас – это хамса, тюлька, бычок и пиленгас», – сообщил начальник отдела №3 Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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