Сколько нужно денег переселенцу, чтобы купить квартиру в Украине (Инфографика). Новости

В Украине купить квартиру маленькой площади в новых многоквартирных жилых комплексах выгоднее всего можно исключительно в отдаленных от центра районах городов. За сколько можно приобрести однокомнатное жилье в новостройках разных городов страны рассказали профессиональные риэлторы, пишет Domik.ua.

Самые дорогие однокомнатные квартиры выставлены на продажу в многоквартирных новых жилых комплексах Киева – за $52 000. Среди остальных городов центральной части Украины, наивысшие показатели отмечены в Днепре – $32 000. Приобрести жилье по самой выгодной стоимости могут покупатели в Черкассах – за $20 000.

На инфографике зафиксированы средние цены на однокомнатное жилье в новостройках Украины. Данные могут варьироваться, поскольку зависят от площади и локации жилого объекта.

В западной части Украины наиболее высокие цены на покупку однокомнатных квартир прослеживаются в новостройках Львова – $37 000. Купить жилье недорого можно в Луцке и Ужгороде – за $20 000 в каждом из городов.

В восточной части Украины максимально дорого приобрести однокомнатную квартиру могут покупатели в многоквартирных новых жилых комплексах Харькова – за $34 000. Самые низкие показатели выявлены в Запорожье – $28 000.

В южной части Украины наиболее дорогое однокомнатное жилье выставлено на продажу в новостройках Одессы – за $42 000. Невысокая стоимость квартиры зафиксирована в Херсоне – $17 000.

В северной части Украины самые высокие цены на покупку однокомнатных квартир обнаружены в многоквартирных новых жилых комплексах Ровно – $22 000. Минимальная средняя стоимость жилья отмечена в новостройках Сум – $16 500.