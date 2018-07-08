Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали, что Золотое-4 находилось под контролем НВФ, – Хуг. Новости

В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия ОБСЕ указывала Золотое-4 (Луганская обл.) как подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Громадськое радіо».
«В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия также всегда указывала эту территорию как подконтрольную украинскому правительству. Однако недавно миссия зафиксировала повышенное военное присутствие в этом районе. Мы зафиксировали бронетранспортеры, военных ВСУ непосредственно на территории населенного пункта», – сказал Хуг.
Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды военнослужащим, которые провели спецоперацию.
Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.
Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.
Читайте также:
- Жители Золотого-4 рассказали ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности
- Обстрел Золотого: Пожар и сердечный приступ у женщины (Фото)
- ВСУ взяли под свой контроль поселок в Луганской области
- Над Золотым-4 под гимн Украины подняли флаг (Видео)
- Эффективнее АТО: Что удалось сделать за время ООС на Донбассе
- В штабе ООС рассказали о новых опорных пунктах в районе Золотого-4
- Золотое-4 начали разминировать
Комментарии