Наблюдатели ОБСЕ не фиксировали, что Золотое-4 находилось под контролем НВФ, – Хуг. Новости

В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия ОБСЕ указывала Золотое-4 (Луганская обл.) как подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Громадськое радіо».

«В своих отчетах за последний год мониторинговая миссия также всегда указывала эту территорию как подконтрольную украинскому правительству. Однако недавно миссия зафиксировала повышенное военное присутствие в этом районе. Мы зафиксировали бронетранспортеры, военных ВСУ непосредственно на территории населенного пункта», – сказал Хуг.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды военнослужащим, которые провели спецоперацию.

Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.

Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.

Читайте также: