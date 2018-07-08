Пенсионная дискриминация: Количество пенсионеров-переселенцев сократилось почти вдвое. Новости

Только за 3 года, с 2015 по 2018, количество пенсионеров-внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получали пенсию, сократилось с 956 тыс. до 501,9 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте программы «Советник по вопросам ВПЛ».

Так, 5 июля состоялись слушания комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики занятости и пенсионного обеспечения на тему «О праве на получение пенсий лиц, вынужденных оставить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера». Основным вопросом, вынесенным на рассмотрение народных депутатов, стал вопрос восстановления права на пенсию граждан, пострадавших вследствие войны и оккупации.

Отмечается, что для правозащитников слушания стали очередной попыткой привлечь внимание общественности к проблеме прекращения или отказа со стороны государства начислять социальные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие войны и оккупации. «Разработанный год назад законопроект №6692, который имеет целью восстановить право на пенсию для таких граждан, игнорируется руководством Верховной Рады Украины. А за это время почти 350 тыс. граждан были лишены пенсионного обеспечения», – говорится в сообщении.

На заседание комитета, кроме депутатов и правозащитников, были приглашены и сами пенсионеры-ВПЛ, которые смогли лично рассказать о проблемах, созданных для них государством. Свою историю рассказал Игорь Козловский, ученый из Донецка, которого после плена Пенсионный фонд лишил пенсии из-за зарубежных рабочих встреч с европейскими чиновниками.

«От дискриминационной государственной политики страдают, в том числе, и граждане Украины, которые в силу различных причин вынуждены были остаться на неподконтрольной территории. А это около 125 тыс. пенсионеров», – добавляют правозащитники.

По результатам слушаний, народные депутаты одобрили рекомендации к исполнительной власти по решению проблемы пенсионеров, которые столкнулись с дискриминацией. «Проекту закона №6692 уже больше года. Этот закон не регламентирует выплату пенсий на временно оккупированных территориях, этот закон не о выплатах ВПЛ, этот закон не об отказе от проверок. Этот закон о выплатах пенсий на подконтрольных территориях Украины, гражданам Украины. За год ни один из его разработчиков не получил конструктивной критики. Справка ВПЛ не генерирует ни одной новой или уникальной информации для нужд выплаты пенсий. Справка ВПЛ никоим образом не устанавливает личность человека или размер причитающейся пенсии. Так в чем же смысл ее привязки к праву на пенсии? Ответ один – экономия на собственных гражданах», – отметила менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

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