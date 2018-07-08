Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе. Новости

На линии разграничения на Донбассе необходимо открыть дополнительные пункты пропуска. Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Громадськое радіо».

По его словам, количество и место расположения КПВВ не регулируются минскими договоренностями. «Но стороны договорились об открытии 5 таких пунктов. Если мы говорим о нынешних мероприятиях в гуманитарной сфере, то все действия, к которым сейчас прибегают, только лечат симптомы, но не устраняют первопричины», – отметил Хуг.

«Любая дорога, любой город должны быть открытыми. Необходимо открыть дополнительные пункты пропуска, а те, что сейчас существуют, должны работать круглосуточно и быть безопасными для пересечения», – сказал Хуг.