ДТП в Донецке: Пострадал ребенок (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП, в котором столкнулись четыре автомобиля. Среди пострадавших – ребенок. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Там в неадеквате на китайце выпивший влетел на большой скорости "Ланосу" в зад на моих глазах, я остановился, вызвал скорую и помогал выломать двери, чтобы вытащить мальчика лет 7, был рассечен сильно лоб, отец его хромал, а у мамы была рассечена губа», – написал очевидец.

В комментариях местные жители отмечают, что перекресток у остановки «Шахта №19» является аварийно опасным и там часто происходят ДТП.