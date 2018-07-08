Отмена проверок ВПЛ: Решение суда может как облегчить, так и усложнить получение соцвыплат переселенцами. Новости

Переселенцы и правозащитники подали в суд на Кабинет министров Украины, чтобы признать незаконными его постановления о постоянных проверках внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Без проверок мест проживания и мест регистрации переселенцы с временно неподконрольных украинской власти территорий сейчас не могут получать соцвыплаты, в том числе и пенсии. 4 июля суд второй инстанции признал эти постановления незаконными. Однако, юристы не берутся предсказать, как дальше будет развиваться ситуация. Это решение суда может как облегчить, так и усложнить получение соцвыплат переселенцами, считают эксперты-юристы, пишет «Радио Свобода».

Сегодня для того, чтобы получить любые соцвыплаты – адресную помощь, по уходу за ребенком, пенсию и другие – переселенец должен зарегистрироваться в органах Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту проживания и получить справку ВПЛ. Но кроме этого, согласно постановлениям Кабмина, человек должен постоянно подтверждать свое реальное место проживания.

Например, если переселенца не застал дома на подконтрольной территории проверяющий контролер, выплаты будут приостановлены. Процедуру регистрации переселенца нужно будет проходить сначала. Более того, перерегистрацию, согласно постановлению правительства, и так нужно проходить каждые полгода – вне зависимости от того, живет человек на подконтрольной территории постоянно или нет. Если человек покинул место регистрации более чем на 2 месяца – соцвыплаты у него тоже отберут.

В чем заключается решение суда : Постановление Кабмина №365 о порядке социальных выплат и контроле по месту фактического проживания, а также постановление №637 о выплатах через «Ощадбанк» и специальный порядок идентификации признаны недействительными.

Юристы-эксперты пока не прогнозируют, как теперь будут выплачивать пособия переселенцам. Вот несколько вариантов:

Органы соцзащиты начнут руководствоваться не подзаконными актами, а, как положено, законом о социальной защите переселенцев. Кабмин оперативно утвердит новый порядок выплат без дискриминационных проверок. Но когда это произойдет – неизвестно. Министерство соцполитики и подконтрольные ему структуры будут продолжать действовать по-старому, возможно, Кабмин выпустит пару новых схожих подзаконных актов и постановлений взамен тех, которые отменил суд. Это означает, что судебные тяжбы с правозащитниками продолжатся. Правительство нанесет так называемый «ответный удар» общественникам и переселенцам. То есть, соцвыплаты будут заблокированы. Оправданием может стать разработка нового порядка и процедуры. Такое уже происходило, когда было принято решение об отмене штампа в справке ВПЛ, которую нужно было обновлять каждые полгода. Несколько месяцев тогда люди не получали соцвыплаты.

Однако, это лишь версии. Решение суда пока ни правозащитники, ни органы соцзащиты не получили. Но, формально, новый демократичный порядок соцвыплат без постоянных проверок уже действует с 4 июля.

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