Ситуация в пунктах пропуска днем 7 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «12:11. Сегодня пеших на ДНР в сторону Украины с утра мало. Сосед уже в 7:30 был в Артемовске».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «13:27. Каргил в Украину 50 машин, а из Украины в Донецк сразу на проверку и там и там».

О ситуации на других КПВВ очевидцы на данный момент не сообщают.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы по данным на 12:00информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:

КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;

КПВВ «Майорск» – 0 т / с

КПВВ «Марьинка» – 0 т / с

КПВВ «Новотроицкое» – 0 т / с

КПВВ «Гнутово» – 0 т / с

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