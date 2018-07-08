Ситуация в пунктах пропуска днем 7 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 8 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Светлана: «12:11. Сегодня пеших на ДНР в сторону Украины с утра мало. Сосед уже в 7:30 был в Артемовске».
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «13:27. Каргил в Украину 50 машин, а из Украины в Донецк сразу на проверку и там и там».
О ситуации на других КПВВ очевидцы на данный момент не сообщают.
При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы по данным на 12:00информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:
- КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;
- КПВВ «Майорск» – 0 т / с
- КПВВ «Марьинка» – 0 т / с
- КПВВ «Новотроицкое» – 0 т / с
- КПВВ «Гнутово» – 0 т / с
Читайте также:
Комментарии