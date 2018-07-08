Жители Донбасса говорят, что это не их конфликт, – ОБСЕ. Новости

Жители Донбасса по обе стороны линии разграничения не понимают, почему конфликт продолжается. Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Громадськое радіо».

«Люди, с которыми мы общаемся с обеих сторон линии соприкосновения, говорят нам о том, что они не понимают, почему до сих пор идет этот конфликт. Люди говорят, что это не их конфликт», – подчеркнул Хуг.

При этом он отметил, что первопричины насилия на Донбассе не устранены. А ими является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по украинским вопросам Курт Волкер обвинил Россию в провокации конфликта на Донбассе