В Краматорске откроют еще одно общежитие для переселенцев (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) завершается ремонт в общежитии для переселенцев на ул. Уральской, 5. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

В здании обустроены 15 квартир. В помещениях устанавливают мебель, сантехнику и бытовую технику – газовые плиты, водонагреватели и холодильники. Отдельно будет обустроена стиральная комната.

Отмечается, что для людей с ограниченными физическими возможностями, квартиры для которых находятся на первом этаже, на крыльце предусмотрен пандус, ванные комнаты и туалеты оборудованы необходимыми элементами доступности.

Сейчас рабочие наводят порядок во всех помещениях и в местах общего пользования.

Официальное открытие общежития планируется на текущий месяц.

«Исполнительный комитет Краматорского городского совета в рамках внедрения программы Европейского Союза "Поддержка политики регионального развития в Украине", которая финансируется Европейским Союзом, реализует проект "Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей города Краматорск, которые оказались под влиянием конфликта"», – говорится в сообщении.

Так, по проекту, жилье для ВПЛ предоставляется в трех отремонтированных городских общежитиях на улицах Уральской, Шуры Назаренко и Рыбинской.

Напомним, 4 июня 95 переселенцев получили новое жилье – в Краматорске на улице Назаренко, 3. Бывшее общежитие отремонтировали и обустроили там 25 однокомнатных и 7 двухкомнатных квартир.

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