Женщина наняла 8 человек, чтобы перенести контрабанду через линию разграничения (Фото). Новости

На линии разграничения пресечена попытка незаконного перемещения на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию товаров на сумму около 1,7 млн. грн. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что женщина наняла восемь человек, чтобы перенести груз через КПВВ «Станица Луганская». Груз переносили через линию разграничения в пешем порядке.

«В целом женщина имела целью переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 млн гривен», – говорится в сообщении.

Относительно владелицы товаров составлен протокол об админнарушении, посколку объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 от 27 марта 2017 года.

Товар изъят до принятия решения в суде.