В Северодонецке пытались убить мужчину, выходившего из лифта. Новости

Сегодня, 8 июля, в Северодонецке (Луганская обл.) был ранен 51-летний мужчина. Неизвестный нанес ему телесные повреждения при выходе из лифта. Об этом ГУ Нацполиции Луганской области сообщает на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что при первичном осмотре медики обнаружили у пострадавшего ранения в области грудной клетки, чем оно было вызвано, устанавливается. Пострадавшему предоставляется срочная медицинская помощь.

«В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции была установлено подозреваемое лицо. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 в. 115 «Покушение на убийство». Проводятся неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления», – говорится в сообщении.