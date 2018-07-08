Переселенцам: Почему при выдаче нового паспорта на ставят прописку и как это решить. Новости

В Украине паспорт гражданина Украины выдается только в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, содержащим персональную информацию и биометрические данные лица (ID-карта). Почему переселенцам при выдаче нового паспорта на ставят прописку и как можно решить эту проблему, разъяснили в Гуманитарном штабе (ГШ) Рината Ахметова.

ID-карта

В соответствии с «Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины», утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года №302, на бесконтактный электронный носитель паспорта вносится следующая обязательная информация о лице:

имя лица;

пол;

гражданство;

дата рождения;

уникальный номер записи в Едином демографическом реестре;

номер документа;

дата окончания срока действия документа;

дата выдачи документа;

уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

место рождения;

оцифрованное изображение лица человека;

оцифрованная подпись человека;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. При наличии сообщения об отказе от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика проставляется слово «отказ».

Также на электронный носитель паспорта может быть внесена такая дополнительная переменная информация:

о месте проживания;

о рождении детей;

о браке и расторжении брака;

об изменении имени.

Обязательная информация наносится также печатным способом на лицевую и оборотную сторону пластиковой ID-карты. Нанесение дополнительной переменной информации на пластиковую карту не предусмотрено. Поэтому узнать информацию о зарегистрированном месте проживания гражданина можно только считав ID-карту с помощью специального устройства.

Юристы отмечают, что на сегодня устройств для считывания ID-карты недостаточно в органах, учреждениях и организациях, где лицу может понадобиться предъявить прописку. В связи с этим на практике к ID-карте выдают приложение – Извлечение из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места проживания. Извлечение представляет из себя лист бумаги формата А4, на котором указан адрес прописки. Извлечение заверяется подписью должностного лица и печатью подразделения Государственной миграционной службы (ГМС), которая выдала паспорт.

Основания внесения в паспорт информации о прописке

В соответствии с «Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины», информация о месте проживания лица вносится на бесконтактный электронный носитель паспорта при условии предоставления справки установленного образца о регистрации места проживания. Образец справки о регистрации места проживания установлен «Правилами регистрации места проживания», утвержденными постановлением КМУ №207 от 02.03.2016 года (приложение №13 к Правилам).

Также лицом может быть предоставлена справка о регистрации места проживания, выданная лицу до 04.04.2016 года. В таком случае справка должна соответствовать образцу, установленному в приложении 11 к «Порядку регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых документов», утвержденному приказом МВД от 22.11.2012 года №1077.

Сложность для лиц с пропиской на неконтролируемой территории

С 5.04.2016 года органом регистрации, который осуществляет регистрацию места проживания и выдачу справок о регистрации места проживания является исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета. На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей местные органы власти не действуют, следовательно, на сегодня нет органа, который мог бы выдать справку лицу с пропиской на неподконтрольной территории.

По этой причине многие переселенцы и лица, проживающие на неподконтрольной территории, столкнулись с той проблемой, что при оформлении нового паспорта подразделение ГМС отказывает во внесении сведений о месте проживания и человеку выдается приложение к паспорту с отметкой о том, что «место проживания не зарегистрировано». Наиболее актуальна эта проблема для лиц, достигших 14 лет, которые получают паспорт впервые.

Как можно решить проблему

«Практика решения данной проблемы показывает, что на сегодня у ГМС нет единого подхода. В одной и той же ситуации в зависимости от конкретного подразделения ГМС люди получают разный результат», – отмечают юристы.

В связи с этим, прежде всего можно порекомендовать перед тем, как сдавать документы на оформление паспорта в конкретное подразделение ГМС, получить предварительный ответ будет ли в паспорт внесена информация о прописке и выдано приложение с указанием прописки. В случае получения отрицательного ответа рекомендуется обратиться в другое территориальное подразделение, возможно там легче будет решить проблему. Так, например, исходя из отзывов людей, которые уже получили новые паспорта, проблема прописки легче решается в территориальных подразделениях ГМС Донецкой области, чем, например, в Киеве.

Справка из государственного реестра избирателей

По информации юристов, существует положительная практика, когда подразделения ГМС вносят в новый паспорт сведения о прописке на основании предоставленной лицом справки из Государственного реестра избирателей, так как в соответствии с законом Украины «О государственном реестре избирателей» избирательным адресом избирателя является адрес, по которому зарегистрировано его место проживания. Для получения такой справки необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей.

Органом ведения Реестра являются:

в районе, районе в городе Киеве – соответствующее структурное подразделение аппарата районной, районной в городе государственной администрации; в городе областногозначения без районного деления – соответствующий исполнительный орган городского совета; в районе в городе областного значения с районным делением – соответствующий исполнительный орган районного совета или соответствующее структурное подразделение созданного в районе исполнительного органа городского совета.

Согласно Закону «О Государственном реестре избирателей», каждый избиратель имеет право получать на безвозмездной основе в любое время от отдела ведения Государственного реестра избирателей полную информацию в доступной форме о своих персональных данных, внесенных в Государственный реестр избирателей.

Однако, в Государственном реестре избирателей нет информации о лицах в возрасте до 18 лет и получить справку в отношении таких лиц не удастся.

Форма А (Б) или домовая книга из ЖЭКа

При получении детьми паспорта впервые есть практика, когда территориальные органы и подразделения ГМС вносят в паспорт информацию о прописке на основании домовой книги или учетных документов жилищных органов (форма А или форма Б). При этом, необходимо напомнить, что справка, выданная ЖЭКом в настоящее время не может быть принята к рассмотрению, так как документы, выданные на неконтролируемой территории, не могут быть признаны государственными органами Украины.

Письменное обращение

В случае, если территориальное подразделение ГМС отказывает во внесении информации о прописке в ID-карту, рекомендуется направить им письменное обращение в котором потребовать указать причины такого отказа. Письменный отказ территориального подразделения ГМС может быть обжалован в вышестоящее подразделение ГМС или же в суд.

Важно: В соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» регистрация места жительства лица или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения.

Куда обращаться для получения ID-карты

В соответствии с «Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожение паспорта гражданина Украины», по общему правилу для получения ID-карты необходимо обращаться по зарегистрированному месту проживания (по месту прописки):

В территориальный орган (т.е. главное управление в области) или территориальные подразделения ГМС. В Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Если у лица нет регистрации места проживания, документы подаются по месту фактического проживания.

Лицо, достигшее 14-летнего возраста, место жительства которого не зарегистрировано, для оформления паспорта впервые подает документы в территориальное подразделение ГМС или ЦПАУ по месту фактического проживания в Украине.

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) имеет право подавать документы в территориальный орган или территориальное подразделение по месту фактического проживания, которое подтверждается справкой о постановке на учет ВПЛ.

Лица, зарегистрированные и проживающие на неподконтрольной территории Украины, которые не имеют справки о регистрации ВПЛ, могут подавать документы в любом подразделении ГМС или ЦПАУ на территории соответствующей области, где зарегистрировано их место проживания.

С перечнем всех территориальных органов и подразделений ГМС можно ознакомиться на их сайте. Здесь можно ознакомиться с территориальным органом и территориальными подразделениями в Донецкой области, в Луганской области.

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