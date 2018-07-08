ЧП в Донецке: С фасада отеля «Донбасс Палас» упал рабочий. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке со строительных лесов у пятизвездочного отеля «Донбасс Палас» упал рабочий. Об этом сегодня, 8 июля, сообщается в социальных сетях.

«Приблизительно в 11:00 с фасада "Донбасс Паласа" упал рабочий с высоты 3/4 этажа. Вроде жив, забрали на скорой», – написала очевидец Алина.

Также дончане сообщают, что пострадавшего прооперировали. «Прооперировали. Живой. Надрыв печени. Я их в больнице сегодня видела. Врачи хорошие», – написала Ирина.

Вместе с тем Сергей возмущается: «А зачем там окна менять???? Они же новые! Или меняют очень хороший пластик на гуманитарку?».

Ему объясняют, что там проводят реставрацию фасада и красят его: