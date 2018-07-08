Золотом-4 уже работает полиция, – штаб ООС. Новости

В освобожденном Золотом-4 (Луганская обл.) начал работать участковый инспектор полиции и другие представители органов власти. Об этом сегодня, 8 июля, сообщаетпресс-центр Операции объединенных сил.
«До 2 июля в Золотом-4 никогда не было присутствия представителей Нацполиции, что было связано с неподходящими условиями безопасности», – говорится в сообщении.
Отмечается, что раньше не все жители населенного пункта имели возможность перемещаться на подконтрольную территорию в связи с боевой обстановкой в этом районе.
После завершения взятия под полный контроль территории вокруг населенного пункта угрозы были устранены и безопасность местных жителей была улучшена.
«Сейчас все без исключения жители Золотого-4 имеют право и возможность перемещаться на подконтрольную правительству территорию в удобное для них время (время работы КПВВ изменено)», – говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотого-4 велась еще во времена пребывания других воинских частей в период проведения АТО.
Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль поселок Золотое-4. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды военнослужащим, которые провели спецоперацию.
Напомним, над поселком Золотое-4 подняли флаг Украины.
Также жители поселка рассказали наблюдателям ОБСЕ, что не чувствуют себя в безопасности из-за военного присутствия.
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