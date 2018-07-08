В Макеевке в ДТП попали местные футболисты: Три игрока и тренер тяжело ранены (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) в ДТП попала местная футбольная команда, три игрока и тренер тяжело ранены. Об этом сегодня, 8 июля, сообщается в социальных сетях.

«По пути в Горловку на матч 10-го тура чемпионата ДНР по футболу попали в ДТП игроки команды ФК "Победа". Инцидент произошел в городе Макеевка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль футболистов попал в лобовое столкновение с другим транспортным средством. При аварии травмы различной степени тяжести получили главный тренер команды Александр Котов и трое футболистов. На данный момент они госпитализированы.