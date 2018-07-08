На Донбассе около 40 шахт не подлежат дальнейшей эксплуатации, – Семерак. Новости

Сегодня, 8 июля, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на Парламентской ассамблее ОБСЕ участвовал в панельной дискуссии «Действие вооруженного конфликта на востоке Украины на окружающую среду». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мой доклад базировался на проведенном Минприроды совместно с ОБСЕ мониторинге экологического состояния окружающей среды на востоке Украины. Пытался донести всю важность экологических угроз для европейского континента в результате начатых РФ боевых действий в индустриальном регионе, где размещалось 25% предприятий украинской промышленности. Из них 80% – экологически опасной – шахты, химические, металлургические комбинаты», – написал он.

Кроме того, Семерак отдельно остановился на ситуации с шахтой «Юнком», затопление которой несет радиационную угрозу не только для Украины, но и соседних стран. «Украина так и не увидела ни одного обоснованного заключения, на основании которого было принято решение затопить эту шахту», – заявил он.

Министр отметил, что международное сообщество постоянно отслеживает информацию, касающуюся Донбасса, а его ведомство уже сейчас активно работает над выработкой совместного плана действий и поиском возможностей для привлечения международной помощи для восстановления региона. «Уже сейчас понятно, что на это потребуется не один год. По нашей информации около 40 шахт на данный момент не подлежит дальнейшей эксплуатации. Почти в 20 раз превышает концентрация загрязняющих веществ в почвах на территориях, где велись активные боевые действия. Остро стоит вопрос разминирования большого количества территорий. Также острый вопрос качества воды в регионе. С ней там проблемы были еще до войны и сейчас они только обострились», – написал Семерак.

Министр добавил, что Минприроды продолжает сотрудничество с ОБСЕ и планирует провести мониторинг состояния реки Северский Донец, из которой пьют воду жители нескольких областей и которая тоже пострадала от военных действий.

Как сообщалось ранее, 13 депутатов Верховной Рады будут представлять Украину на сессии Парламентской ассамблее ОБСЕ которая пройдет в Берлине 7-11 июля. Ожидаются дебаты по кризису в Украине и вокруг нее.

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