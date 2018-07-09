Собрать всю волю в кулак: Как семья из Луганска продвинулась в Луцке (Фото). Новости

2014 год. Жители Донбасса подались кто куда. Согласно статистике Министерства соцполитики, большая часть переселенцев сейчас живут в крупных городах, например, в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье. Героев этой статьи – Марину и Кирилла Ткачевых – жизнь закинула в Луцк. В главном городе Волынской области супруги организовали креативное пространство Innerspace. Хаб, где можно не только работать, но также отдыхать и заниматься творчеством, открыл свои двери в декабре 2015 года.

Марина и Кирилл – одногодки. Они познакомились еще в школе благодаря биологии. «Этот предмет в школе мне преподавала мама Кирилла. О друг друге узнали во время подготовки к олимпиаде, но дружбы особой не получилось. А потом мы встретились, когда были студентами Луганского педагогического университета им. Шевченко. Я училась на биолого-химическом факультете, а Кирилл – на физико-математическом. Сразу же после окончания вуза, расписались. Получается, что в браке мы 13 лет. Воспитываем 8-летнюю дочку Варвару и 12-летнего сына Льва», – поделилась Марина.

Жизнь шла своим чередом: Кирилл самостоятельно познавал тонкости каллиграфии, также изучал шрифты, а Марина руководила собственным развивающим детским клубом. Подготовка к школе, творческие занятия, изучение иностранных языков, досуг для молодых мам – Марине некогда было сидеть на месте. 25 мая 2014 года коллектив клуба отметил первую годовщину, а через неделю хозяйка повесила на дверь замок. «На нашей улице находилась военная часть, которую штурмом пытались взять боевики. Беспрерывная стрельба и все это в день рождения клуба. Это стало последней каплей, и мы решили переехать в более безопасное место», – сказала Марина.

31 мая семья уже была в Луцке. «Не планировали надолго уезжать. Закрытие клуба для меня стало шоком. До сих пор не понимаю, как такое может происходить в наше время. Я еще долго верила в то, что это временно. Понимаете, работа с детьми предполагает, что у тебя есть определенная вера в людей, в мир, в спокойствие. В Луцк уезжали на пару недель, поэтому у нас было всего два рюкзака с вещами. Мы ничего не забирали, единственное, что взяла из поликлиники детские карточки», – рассказала собеседница.

В самое сердце Волыни семейство решило ехать спонтанно. «У мужа мама – заслуженный учитель Украины, она была членом жюри на Всеукраинском конкурсе по биологии в Киеве. Там она познакомилась со своей коллегой из Луцка. Они дружили, созванивались. А когда началась война, Елена Васильевна предложила родителям Кирилла переехать. Но они тогда не могли, т.к. дедушка мужа очень сильно хворал – у него была болезнь Паркинсона. И получается, что переехать в Луцк предложили нам. Мы согласились, тем более что давно хотели побывать в тех краях. Но все время не получалось из-за того, что отпуск проводили на море – морской климат необходим сыну по состоянию здоровья», – объяснила Марина.

На новом месте переселенцы сделали все возможное, чтобы не быть обузой. Они показали местным жителям, что настроены доброжелательно и готовы созидать. Марина была волонтером в «Волынь SOS»: сортировала и отвозила вещи своим землякам, собирала пайки бойцам, плела защитную сетку. Потом устроилась работать в детский центр, очень похожий на тот, что у нее был в Луганске. Но спустя время Марине захотелось быть не наемным сотрудником, а работать на себя.

«Однажды во Львове мы зашли в антикафе. Нам понравилась концепция – платишь деньги за время пребывания. Загорелись открыть что-то подобное в Луцке. От момента задумки до открытия нашего пространства прошел год. В декабре 2015-го мы приняли первых посетителей», – сказала она.

Под Innerspace переселенцы нашли пустое помещение площадью 90 квадратных метров. Сделали ремонт, купили необходимую мебель. На это понадобилось более 100 тысяч гривен. В 2016-мгоду от Международной организации по миграции Марина выиграла небольшой грант, на средства которого приобрела проектор, ноутбук, акустические колонки. Годом позже удача улыбнулась и Кириллу – благодаря гранту в хабе появился принтер, флипчарт и кое-что из мебели.

«Здесь мы себя чувствуем как дома. В нашем пространстве уютно, светло. Сюда приходят интересные люди, проводят творческие вечера, презентации, просто общаются. Получился этакий культурный центр. Innerspace – это не бизнес-проект, больше социальный, так сказать для души. Заработать на этом не получается. Аренда, плюс коммунальные, зарплата двум сотрудникам – в итоге каждый месяц выходит немаленькая сумма, более 20 тыс. грн. Где-то год мы были в минусе. Потому долгое время выходили в ноль. Сейчас прибыль есть, но небольшая», – поделилась собеседница.

Помимо администраторской работы в пространстве, Марина занимается графикой (по второму образованию она график-дизайнер), развивает детский сад по вальдорфской системе, играет в аматорском театре «ГаРмИдЕр» и является соорганизатором фестиваля «Про100%фест» в Луцке. «Я сейчас большую часть времени посвящаю раскрутке коворкинга на базе библиотеки Луцкого университета. Хочется немного осовременить это пространство, чтобы в нашем городе было больше мест, где местные жители могли в приятной атмосфере и без алкоголя хорошо провести время», – заметила Марина.

Кирилл – магистр педагогики, но работает совершенно в другой сфере. Он создает с нуля шрифты для книг, навигаций в городе, рекламных кампаний: в общем, все то, что связано с текстовой частью. Его первый большой заказ – шрифт для туристического брендбука Украины – он получил от Департамента туризма. Потом была работа над логотипом Zaxidfest, ребрендинг ТМ «Молокія» и TM Inkerman. Сейчас трудится над шрифтами для Министерства образования Украины.

«В прошлом году для города Днепра я вместе с коллегой из Бердянска Андреем Шевченко разработал шрифты для навигации. Примерно в это же время я стал одним из победителей конкурса социальных проектов туристического направления. Предложил разработать шрифт Луцка. Мою идею поддержали организаторы и члены жюри. В результате проект "Луцкий шрифт" стал одним из победителей конкурса. Мне был выделен грант на разработку», – рассказал Кирилл, который дает частные уроки или большие мастер-классы по каллиграфии, а также является организатором фестиваля каллиграфии «Простір літер».

Супруги Ткачевы – оптимисты и считают, что любая досадная жизненная ситуация не должна заслонять путь к собственным мечтам и целям. По словам Марины, каждый человек самостоятельно создает свою реальность и в конечном итоге становится тем, кем себя считает. «Мы потеряли свой дом и уже успешный проект, но необходимо продолжать идти к мечте и понимать, что деньги не самое важное в этой жизни. Никогда не нужно чувствовать себя жертвой. У человека есть жизнь, и он может тратить ее на то, что ежедневно будет говорить о своем горе и несчастной судьбе. А может наоборот – собрать всю волю в кулак и сделать то, чтобы изменит жизнь в позитивную сторону», – заключила переселенка из Луганска.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»