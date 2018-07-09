Война на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы с ядерным аспектом, – Семерак. Новости

Конфликт на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект, и на этом должно быть сфокусировано внимание международной общественности. Об этом в ФРГ заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак после презентации на полях 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ результатов исследования «Действие вооруженного конфликта (на востоке Украины) на окружающую среду», передает «Укринформ».

«Мир должен знать об угрозах, с которыми сталкивается Украина, которые также являются угрозами для всего мира, как минимум для европейского региона», – отметил министр.

Он назвал «актом международного экологического терроризма, который мир должен расследовать должным образом» то, что незаконные вооруженные формирования прекратили откачивать воду из многих шахт. Среди них и шахта «Юный коммунар», которая использовалась в 1970-х для проведения подземного ядерного взрыва и где «закапсулированы» его продукты.

«Страны, которые понимают угрозу атома, должны включить очень действенное свое участие в решение экологических проблем Донецкой и Луганской областей», – отмечает Семерак.

По его словам, в целом на временно неподконтрольных территориях на сегодня 36 затопленных шахт. И вопрос о том, что делать с ними, с загрязненными водными объектами, землями, пострадавшими от обстрелов, использования взрывных устройств и пожаров, как восстанавливать биоразнообразие в регионе после того, как вооруженный конфликт будет урегулирован, придется решать и Украине, и другим странам.

Глава Минэкологии подчеркнул, что самостоятельно решить проблему Украина не сможет: ни по финансово, ни с технической, ни с экспертной стороны. И специалистов, которые могут должным образом спроектировать необходимые работы – «единицы по всему миру».

Впрочем, еще раз отметил министр, все нужно будет делать только после реального завершения обстрелов.

Напомним, Семерак заявил, что на Донбассе около 40 шахт не подлежат дальнейшей эксплуатации.

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