В «ЛНР» рассказали о двух ДТП. Новости

В «ЛНР» произошло два ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Так, 7 июля в 17:50 у села Великий Суходол Сорокинского р-на (до переим.: Краснодонского р-на) водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали 2 человека. Женщина 1983 года рождения госпитализирована в больницу Сорокино с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, перелом тазобедренного сустава, сотрясение мозга»; мужчина 1983 года рождения извлечен из машины сотрудниками «ВГСО МЧС» с помощью гидравлического оборудования и госпитализирован в больницу с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа».

Также в «МЧС» сообщают еще об одной аварии. В поселке Георгиевка (Лутугинский р-н) водитель автомобиля Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. Мужчина 1965 года рождения от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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