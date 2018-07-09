Переселенцам для поступления в вузы лучше сдавать ВНО. Об этом, а также о том, насколько сама кампания может быть для них легче или тяжелее, чем для остальных, рассказала председатель правления общественной организации «Платформа гражданских инициатив», автор проекта онлайн-подготовки учеников «200 баллов» Наталия Федорчук, передает «Громадське радіо».

По ее словам, в этом году работает 72 центра «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», их достаточно для того, чтобы без очередей обеспечить поступление, прием документов. Они работают в постоянном режиме для тех детей, которые не имеют возможности получить украинский аттестат.

Для поступления не нужен паспорт. «Кругом дается четкое указание: дети, вы можете поступить без паспорта. Но это не значит: вообще можете приехать без документов. Если вы поступаете через центры, обязательно возьмите свидетельство о рождении. Оно должно быть, если у вас нет паспорта гражданина Украины», – отмечает Федорчук.

Центры позволяют сдать экзамен по украинскому языку, истории Украины и профильный предмет, который будет приоритетным для того или иного вуза. На основе этих результатов потом можно поступать в вузы. «Это возможность, но, с другой стороны, небольшое ограничение. Выпускники, которые поступают через эти центры без результатов независимого тестирования, не имеют права претендовать на все вузы в Украине», – поясняет эксперт.

«Я бы хотела обратить внимание родителей: если у вас в этом году есть возможность поступить только через эти центры, не беспокойтесь – поступайте через центры, но уделите большое внимание профильной ориентации детей. Попробуйте дополнить специальности профессиональными курсами, тренингами. Важно не то, какой вуз ты закончил, а с какими знаниями ты вышел», – добавляет она.

Кроме того, Федорчук рассказала, почему выбрала бы украинский вуз. «Для детей, которые поступают на бюджет, существуют определенные льготные условия. Детей обеспечивают общежитием, они имеют первоочередность в получении места проживания, второе – бесплатные учебники, подключение к интернету для детей с этих территорий. Если это контракт – льготный кредит на весь процесс обучения», – сообщила она.

Также руководитель общественной организации рекомендовала обратить внимание на новые специальности, которые открывают вузы. «Вузы приходят к новым специальностям после анализа рынка. Посмотрите немножко шире, чем вы смотрели раньше… Переселенцы могут поступать без аттестата, без сдачи ВНО – но я не рекомендую, потому что всегда выступаю за более широкий выбор», – отметила Федорчук.

По ее словам, при выборе вуза оценивается в первую очередь качество подготовки специалистов, а определить это можно по количеству трудоустройств после окончания вуза. «Второе – это еще и возможность получить второй, международный, диплом», – рассказала глава общественной организации.

К ВНО, считает Федорчук, не так тяжело подготовиться. «Есть четкий алгоритм подготовки к каждому предмету. На основе утвержденных Министерством тем мы написали подготовку к 4-м предметам: украинский язык, математика, английский язык и история Украины. Ребенок может посмотреть 15-минутный урок и пройти тесты в формате ВНО», – сообщила она.

«Дети не лишены возможности выбирать только определенные вузы. Человек может даже не выезжать из Крыма, неподконтрольных (украинским властям) территорий (Донбасса), и качественно подготовиться к украинскому ВНО», – подытожила эксперт.

Как сообщалось ранее, все высшие учебные заведения Донецкой и Луганской областей получат фиксированные объемы госзаказа.

Напомним, дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

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