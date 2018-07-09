Наев рассказал, как будут освобождать Донбасс. Новости

Политико-дипломатический путь возвращения Донбасса сейчас является приоритетным. Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью «Обозревателю».

«Объединенные силы неуклонно придерживаются Минских договоренностей. Однако, в случае необходимости, мы в полном объеме выполним свои задачи. Объединенные силы к этому всегда готовы», – подчеркнул он.

При этом Наев уверен, что так или иначе, временно неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей будут освобождены – «этого ждет и Донбасс, и вся Украина». «Оккупантам нет и не будет места на нашей земле», – сказал Наев.

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