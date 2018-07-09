А зачем было закрывать: В Седово открыли доступ к морю. Новости

В «ДНР» доступ к пляжам в Седово полностью открыт отдыхающим. Об этом 8 июня заявил «глава поселковой администрации» Петр Святовец, передают местные интернет-ресурсы.
Как утверждает Святовец, все преграды к морю, которые раньше были установлены, полностью убраны по «распоряжению» «главы ДНР» Александра Захарченко.
Жители неподконтрольной украинским властям Донетчины в соцсетях обсуждают эту новость, отмечая, что доступ к пляжам – не единственная проблема отдыхающих. В частности, на пути к морю приходится долго стоять на блокпосту:
- Вероника: «А блокпост убрали?»;
- Людмила: «Нет, не убрали. А зачем: он платный – плати и проезжай»;
- Галина: «Бесплатно недавно проезжали, постояли, правда, часа полтора. Пацаны на компах одним пальцем тыкают, вот и долго».
Также пользователи соцсетей недоумевают, почему доступ к морю вообще был закрыт:
- Николай: «А он не сказал, нафига их (преграды – прим. ред.) вообще ставили. Шуты гороховые»;
- Дима: «А зачем было закрывать его (доступ – прим. ред.), для начала?».
Кроме того, люди отмечают, что за 4 года не сделали ничего местные «власти»:
- Николай: «А мэр на что? Бабосы грести или за селом этим смотреть»;
- Владимир: «Местная власть в Седово за 4 года только покосила амброзию – и больше ничего».
Также высказываются предположения, что подобные «распоряжения» Захарченко отдает в связи с предстоящими «выборами». «Не забываем, что в ноябре должны быть выборы», – пишет Денис.
Ранее сообщалось, что в Седово пансионаты, которые расположились в прибрежной зоне, забаррикадировали доступ к пляжам: поставили заборы и повесили замки. Также сообщалось, что в разгар курортного сезона «глава ДНР» озаботился ситуацией в Седово.
Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье, надо получить пропуск, как следствие – отдыхающие стоят в огромных очередях.
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