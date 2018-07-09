Ситуация в пунктах пропуска утром 9 июля: Проезда ожидали 185 авто. Новости

Сегодня утром, 9 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 33,3 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6940 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8220 человек и 1780 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7190 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3340 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7630 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 185 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/35;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Геннадий: «8:59. Еленовка в Волноваху – 20 льготы, 100 машин основной, 8 автобусов и человек 50 пеших на остановке. В Донецк почти никого – машин 10 стояло».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.