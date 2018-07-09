Ситуация в пунктах пропуска утром 9 июля: Проезда ожидали 185 авто. Новости

Сегодня утром, 9 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 33,3 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 6940 человек и 920 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8220 человек и 1780 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7190 человек и 1550 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3340 человек и 800 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7630 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 185 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 20/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/35;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
- Геннадий: «8:59. Еленовка в Волноваху – 20 льготы, 100 машин основной, 8 автобусов и человек 50 пеших на остановке. В Донецк почти никого – машин 10 стояло».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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