На блокпосту у Мариуполя задержан мужчина, причастный к НВФ. Новости

В Донецкой обл. задержан мужчина, причастный к незаконным вооруженным формированиям «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, на блокпосту, что расположен вблизи Мариуполя, военный наряд остановил для осмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Мариуполь – Мангуш». При проверке документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, житель села Бердянское, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями «ДНР».

Мужчина задержан и передан работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области. В настоящее время он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

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