В «ДНР» опечатывают терминалы самообслуживания, – соцсети (Фото). Новости

В «ДНР» опечатываются «министерством доходов» терминалы оплаты. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Так, в местных пабликах в Донецке и Макеевке отмечается, что «с 7 июля терминалы самообслуживания (терминалы пополнения счета мобильных и интернет-услуг) отключены на неопределенный срок».

При этом дается уточнение, что «отключены только терминалы самообслуживания центрального республиканского банка и финансовой компании "Рост" (серебристые высокие, с одним экраном и соответствующими эмблемами)».

«Народные терминалы приболели», – пишут в макеевском паблике. Также публикуются фото опечатанных терминалов:

Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к ситуации с юмором:

Геннадий: «Срочно нужен подорожник»;

Сергей: «Даже у терминалов летом отпуск, а у нас нет».

Люди объясняют, что терминалы «накрыло миндоходов»:

Антон: «Министерство доходов накрыло их… Напоминает 2014 год. Теперь за пополнениями – на "Почту Донбасса" и в ЦРБ»;

Василий: «Миндох не знает, кого можно ободрать! Если вы еще работаете, тогда мы идем к вам»;

Виктор: «Монополия».

Местные жители считают, что опечатывание терминалов свидетельствует о «дележке» между представителями «власти»:

Денис: «Это нормально. Идет дележка территории, скоро или проплатят, или кто-то поставит свои»;

Артем: «Это называется: как совсем "не палевно" подмять весь бизнес в Донецке под себя»;

Вадим: «Ташкент все никак не нажрется?»;

Кристина: «Так а чо апще происходит… Я просто не поняла смысла, налоги платятся, в чем причина?»;

Жека: «Их же кто-то туда установил? Правильно? И все это происходило под надзором и все в курсе. Налоги – да, платились, так что за туфту снова тут в уши дуют».

Также люди пишут о том, что установленыне в «банке ДНР» терминалы также не работают:

Татьяна: «А в банке терминалы работают?»;

Елена: «Вчера (7 июля – ред.) не работали».

Напомним, в мае пользователи соцсетей сообщали о том, что в неподконтрольном Донецке не работают банкоматы и терминалы.

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