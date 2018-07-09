Немецкий Красный Крест призывает увеличить помощь Украине. Новости

В немецком Красном Кресте (DRK) призывают увеличить гуманитарную помощь населению Украины, которое страдает от войны на Донбассе. Об этом в сегодня, 9 июля, заявил представитель DRK Кристоф Йонен (Christof Johnen) в Берлине, передает Deutsche Welle.

Призыв прозвучал перед проведением саммита Украина-ЕС.

По данным Йонен, на сегодняшний день в Украине около 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Особенно острой эта проблема стала для охваченных вооруженным противостоянием регионов Донбасса. «Люди и дальше зависят от гуманитарных поставок. Нельзя забывать ни о конфликте, ни прежде всего о тех, кого постигла беда из-за этого», – подчеркнул Йонен.

По данным DRK, вооруженный конфликт на Донбассе заставил более 2,8 млн человек покинуть свои дома. Около 1,6 млн стали внутренними переселенцами. Только в Харькове количество таких лиц составляет 180 тыс. «Многие просто не имеют альтернативы, ведь их дома разрушены, а вернувшись домой, они не будут иметь социального обеспечения», – отметил Йонен.

Немецкий Красный Крест помог Украинскому Красному Кресту, передав три мобильных станции оказания медицинской помощи. Кроме того, DRK обеспечивает внутренних переселенцев в Харькове купонами для покупки продуктов питания и медикаментов.

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