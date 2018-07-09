Сводка из зоны ООС за 8 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций, 1 украинский военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении было тихо.

На горловском и светлодарском направлениях противник проявлял незначительную активность. Огонь по позициям сил ООС открывался в районе населенных пунктов Пивденное и Светлодарск: там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе Пивденного украинский военнослужащий получил ранения.

На донецком и мариупольском направлениях из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем незаконных вооруженных формирований находились силы ООС у Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки.

В течение текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на попаснянском и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Новозвановки и Водяного.

В «ДНР» заявляют, что «вчера около 19:00 украинские силовики обстреляли Докучаевск, в результате повреждено остекление одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице Ватутина. Информации о пострадавших не поступало».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.