На неподконтрольном Донбассе пропала мобильная связь. Новости

Сегодня, 9 июля, на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса пропала мобильная связь оператора «Vodafone-Украина».

Связи нет в Луганске и Донецке.

«Все стабильно, лег МТС, сразу лег и Лугаком, твоя безНадежная связь», – написал в соцсети житель Луганска Андрей.

При этом представители «ДНР» заявили, что работа мобильного оператора Vodafone нарушена в связи с аварией в районе Лисичанска.

«На сети Vodafone снова авария. С 9:00 связи оператора нет ни в ДНР, ни в ЛНР. Повреждение предположительно в районе подконтрольного Украине Лисичанска», говорится в сообщении.

На данный момент уточняются подробности произошедшего.

Напомним, мобильная связь «Vodafone Украина» на неподконтрольной территории внезапно прекратила свою работу 11 января 2018 года. В «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января. В «ДНР» 27 апреля ее восстановили в некоторых районах Донецка и в иных отдельных городах неподконтрольных Украине части Донетчины. При этом по словам представителя «Vodafone-Украина» Виктории Рубан, осталось много технических проблем. Также она добавила что: «Связь мы включили. Надолго ли это, не знаем. Я бы не давала таких гарантий, что мы всерьез и надолго там восстановили сеть. Пока ситуация такая, какая она есть. Будем смотреть по ситуации. Если мы поймем, что ситуация более-менее стабилизировалась, то дальше уже будут дальнейшие решения. О восстановлении сети, о проведении компенсации, о подключении заблокированных номеров и тому подобное».

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