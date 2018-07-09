На Луганщине нетрезвый мужчина на мотоцикле врезался в бетонную опору. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) произошло ДТП: нетрезвый мотоциклист врезался в бетонную опору. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

«В районе дома по ул. Красной села Боровское города Северодонецк водитель не зарегистрированного мотоцикла "Иж", без водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, совершил наезд на бетонную опору. В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями госпитализирован в больницу Северодонецка», – говорится в сообщении полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр с квалификацией по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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