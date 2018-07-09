В Северодонецке задержан подозреваемый в покушении на убийство. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 57-летний житель Северодонецка, который подозревается в покушении на убийство 51-летнего северодончанина.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются мотивы совершения преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 8 июля в Северодонецке был ранен 51-летний мужчина: злоумышленник нанес ему телесные повреждения при выходе из лифта.

Читайте также: