В «ДНР» горели гаражи и сараи. Новости

В «ДНР» горели гаражи и сараи. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Так, 8 июля в Советском районе Макеевки, по ул. Кемеровской горел блок из 63 сараев и 10 гаражей общей площадью 438 кв. м. Как утверждают в пресс-службе, пожаром уничтожены кровля и перекрытие над 6-ю сараями на площади 40 кв. м, а также вещи, мебель и хозяйственный инвентарь. Кроме того, повреждены кровля и перекрытие над 9-ю сараями на площади 60 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Всего же в «ДНР» за сутки зафиксировано 24 пожара, из них 16 – загорание сухой растительности.

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