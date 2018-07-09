Одежду нашли на берегу водоема: В Луганской области пропал мужчина. Новости

В Луганской области в ночь на 8 июля пропал мужчина. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Сообщается, что одежду мужчины правоохранители нашли на берегу водоема.

«В Троицкий отдел полиции поступило сообщение гражданки о том, что 8 июля в 01:30 она утратила связь со своим мужем, который в указанное время остался на пруду с. Покровское Троицкого района. На берегу пруда с. Покровское Троицкого района полицейские обнаружили одежду мужчины», – сказано в сообщении.