Как спастись в случае радиоактивного заражения: Советы спасателей. Новости

Факторами опасности радиации являются: загрязнение окружающей среды, опасность для всего живого, оказавшегося на загрязненной территории (гибель людей, животных, уничтожение посевов и др.), в результате радиационной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Действия в случае угрозы возникновения радиационной опасности:

При объявлении опасного положения не паникуйте, слушайте сообщения.

Предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и пожилым людям.

Узнайте о времени и месте сбора жителей для эвакуации.

Уменьшите проникновение радиационных веществ в квартиру (дом): плотно закройте окна и двери, щели заклейте.

Подготовьтесь к возможной эвакуации: упакуйте в герметические пакеты и сложите в чемодан документы, ценности и деньги, предметы первой необходимости, лекарства, минимум белья и одежды, запас консервированных продуктов на 2-3 суток, питьевую воду. Подготовьте простейшие средства санитарной обработки (мыльный раствор для обработки рук).

Перед выходом из помещения отключите все электроприборы от электросети, выключите газ и воду.

Действия в случае внезапного возникновения радиационной опасности:

При сообщении о радиационной опасности немедленно укройтесь в доме. Стены деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, кирпичного – в 10 раз; углубленные укрытия (подвалы): с покрытием из дерева в 7 раз, с покрытием из кирпича или бетона в 40 – 100 раз.

Не паникуйте. Слушайте уведомления органов власти по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Уменьшите возможность проникновения радиационных веществ в помещение.

Проведите йодную профилактику. Йодистый калий употреблять после еды вместе с чаем, соком или водой 1 раз в день в течение 7 суток: детям до двух лет – по 0,040 г на один прием; детям от двух лет и взрослым – по 0,125 г на один прием. Водно-спиртовой раствор йода принимать после еды 3 раза в день в течение 7 суток: детям до двух лет – по 1-2 капли 5% настойки на 100 мл молока (консервированного) или питательной смеси; детям от двух лет и взрослым – по 3-5 капель на стакан молока или воды. Наносить на поверхность кистей рук настойку йода в виде сетки 1 раз в день в течение 7 суток.

Уточните место начала эвакуации. Предупредите соседей, помогите детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат эвакуации в первую очередь.

Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты, запас питьевой воды, простейшие средства санитарной обработки и другие необходимые вам вещи в герметический чемодан.

По возможности немедленно оставьте зону радиоактивного загрязнения.

Перед выходом из дома отключите источники электро-, водо- и газоснабжения, возьмите подготовленные вещи, наденьте противогаз (респиратор, ватно-марлевую повязку), верхнюю одежду (плащ, пальто, накидка), резиновые сапоги.

С прибытием на новое место пребывания, проведите дезактивацию средств защиты, одежды, обуви и санитарную обработку кожи на специально оборудованном пункте или же самостоятельно (снять верхнюю одежду, став спиной против ветра, вытрясти и повесить одежду на перекладину, веником или щеткой смести с нее радиоактивную пыль и вымыть водой; обработать открытые участки кожи водой или раствором (типа ИПП-8), который будет выдан каждому. Для обработки кожи можно использовать марлю или просто полотенца.

Узнайте у местных органов государственной власти адреса организаций, которые отвечают за предоставление помощи пострадавшему населению.

Запомните:

Используйте для питания только продукты, которые хранились в закрытых помещениях, консервацию и не подвергшихся радиоактивному загрязнению; не употребляйте овощи, которые росли на загрязненном грунте; не пейте молоко от коров, которые пасутся на загрязненных пастбищах.

Не пейте воду из открытых источников и из сети водоснабжения после официального объявления радиационной опасности, колодцы накройте.

Избегайте длительного пребывания на загрязненной территории.

В помещениях ежедневно делайте влажную уборку, желательно с использованием моющих средств.

В случае пребывания на открытой, загрязненной радиоактивными веществами местности, обязательно пользуйтесь средствами защиты: для защиты органов дыхания – противогазом, респиратором, ватно-марлевой или противопылевой повязкой, смоченной марлевой повязкой, платком или любой частью одежды; для защиты кожи – специальной защитной одеждой типа ОЗК, плащом с капюшоном, накидкой, комбинезоном, резиновой обувью и перчатками.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что конфликт на Донбассе несет угрозу серьезной экологической катастрофы, включая ядерный аспект.

Как сообщалось ранее, На КПВВ «Майорск» спасатели Донетчины из состава Объединенных сил приняли участие в совместной тактико-специальной тренировке по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера.

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