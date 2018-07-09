«Война увядает»: Прилепин решил покинуть пост «командира ДНР». Новости

Российский писатель Захар Прилепин, который воюет в незаконных вооруженных формированиях «ДНР», уходит с поста «замкомандира батальона армии ДНР». Об этом он заявил российскому изданию.
«Этим летом наш батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск; теперь мы – ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», – сказал он.
При этом Прилепин утверждает, что война на Донбассе «понемногу увядает».
«Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина – но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню. Всё говорит о том, что решения приняты иные: наступать не будет ни та, ни эта сторона», – сказал он.
При этом он отметил, что остается «советником главы ДНР, куратором своего батальона».
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