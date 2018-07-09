В Украине растет количество переселенцев. Новости

По состоянию на сегодня, 9 июля, в Украине учтены 1 млн 515 тыс. 128 переселенцев или 1 млн 241 тыс. 657 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 июня 2018 года в Украине было учтено 1 млн 512 тыс. 755 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 2373 человека.

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