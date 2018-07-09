Прокуратура вернула бесхозное гидротехническое сооружение в коммунальную собственность. Новости

В собственность территориальной громады с. Миньковка (Бахмутский район, Донецкая обл,) по решению суда передано гидротехническое сооружение стоимостью более 1 млн грн, которое находится на водном объекте общегосударственного значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В 2009 году одним из сельских советов была начата процедура признания указанного недвижимого имущества бесхозным. С этой целью на предприятии бюро технической инвентаризации осуществлена ​​государственная регистрация прав на сооружение как на бесхозное, о чем сделано объявление в средствах массовой информации. Однако орган местного самоуправления с 2010 года самостоятельно в суд с заявлением о передаче бесхозного сооружения в коммунальную собственность территориальной громады не обратился», – говорится в сообщении.

Артемовской местной прокуратурой с целью защиты интересов государства в лице Соледарского городского совета подан соответствующий иск в суд, который в настоящее время удовлетворен.