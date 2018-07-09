Эксперт прогнозирует начало обострения на Донбассе после встречи Трампа и Путина. Новости

В июле на Донбассе может начаться обострение, которое продлится до ноября. Такое мнение Gazeta.ua высказал заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

«Риски того, что военные действия на Донбассе возобновятся, растут. Тем более, что Россия уже не боится бойкота Чемпионата мира. Обострение начнется после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом 15 июля. Продлится до ноября 2018 года», – прогнозирует он.

По его словам, дальше все будет зависеть от того, какую «карту захочет разыграть Россия: и дальше играть в войну или объявить перемирие, чтобы вмешаться в выборы президента весной и привести к власти пророссийского кандидата».

Напомним, в Белом доме подтвердили: на переговорах Трампа с Путиным речь пойдет и об Украине.

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